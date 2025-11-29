SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kötülüğün böylesi...

Kötülüğün böylesi...

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 29 Kasım 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Selda abla ben yalnızların yalnızı bir kadınım. 3 aylık evliyim. Eşimin ikinci karısıyım, ilkinden 2 küçük oğlu var. Evlenip eşimin memleketine geldik. Zaten üvey babadaydım, değişen bir şey olmadı. Problem kayınvalidem! Beni insan yerine koymuyor.
Komşular şahit, hizmetçi gibi davranıyor. Dün kendime patates haşlıyordum, bu da tezgahı siliyordu. Yan gözle bir de ne göreyim 'elindeki bulaşık telini benim patates suyuna batırıp öyle ovalıyor ocağı!' Abla bu nasıl bir nefret... Alıp bohçamı döneyim anamın yanına diyorum ama onun da iki üveyi var... Peki ben nerelere gideyim? Bana sahip çıkacak biri varsa, kulu kölesi olurum Selda abla...

Rumuz; İsimsiz EĞİTİMİNİ TAMAMLA
S.U. CEVAP; Bu şartlarda aklıma tek şey geliyor –ki daha yolun başındasın- dışarıdan liseyi bitirmek ya da bir yeteneğini geliştirmek... Kimseye muhtaç olmadan yaşamanın tek yolu çalışmak. Gönlüne göre biri çıkarsa da evlenirsin. Not; Bu arada deterjanlı patatese taktım kafayı. Keşke tencereyi akşam kocanın önüne koyup deseydin ki, "Anneciğimle bu gün sana patates püresi yaptık, hadi afiyet olsun!"

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Meğer yedek gelin hazırmış! 24 Kasım 2025, Pazartesi Aşkı buldum ama erken kaybettim 11 Kasım 2025, Salı Ben aşk diyorum ailem para! 06 Kasım 2025, Perşembe Ayrılırsam kim bakar? 03 Kasım 2025, Pazartesi
Çeşme’de tekneler alev aldı!
Çeşme'de tekneler alev aldı!
Aksaray’da park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücü sağlık çalışanına Beni morga götürün dedi
Aksaray'da park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücü sağlık çalışanına "Beni morga götürün" dedi
Fenerbahçe’den 3’lü bomba!
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Taşacak Bu Deniz’in Yunan aksanlı Eleni’si Ava Yaman’ın aslen nereli olduğu ortaya çıktı!
Ava Yaman’ın aslen nereli olduğu ortaya çıktı!
İznik’te Papa hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı
Biraz da 'papa'razi!