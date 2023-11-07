Selda Uskan

SELDA Abla annem sana attığım mailleri gördü, "Yeni sevgili yapmışsın hayırlı olsun" dedi. Yani insan ancak çıktığı kıza bu kadar çok yazar. Abla iki kıza birden aşığım. Daha önce döküldüm sana, artık anlatmaya takatim yok. İkisi de bir şey çakmıyor henüz.

"Ben sana çakacam" mı dedin? Çak abla ama kızlardan vazgeçemiyorum.

Ne olur sanki "Delikanlı kalbi iki aşkı da taşır, bak işine " desen, ha abla!

Rumuz; elvis.elvis



BENİ KIZDIRIYORSUN

S.U. CEVAP: Oğlum sen önce benim şu üstteki resmime bir bak...

Hiç 'iki kızı birden idare et' diyecek surat görüyor musun orada?

Hem nereden biliyorsun, belki ablanın gönlünde kıytırık bir mahalle çocuğundan ibaretsin. Bak adını soyadını yazarım şuraya, o iki kardeş seni tespit edip bir güzel paralarlar.

Öpüyorum, aklını başına al tekil takıl.