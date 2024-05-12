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Haberler Yazarlar Selda Uskan Abartıyorsun dediniz ama...
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 12 Mayıs 2024

Abartıyorsun dediniz ama...

SELDA abla, aylar önce yazmıştım; 'Sevgilim ayrıldığı kocasını hatırlatan hüzünlü şarkılar dinliyor, ikaz ediyorum aldırmıyor, acaba herifi unutamamış olabilir mi' diye...
Sen de dalga geçmiştin, "Cicim ayındasınız, kadın 9/8'lik 'A be kaynana' dinleyip göbek mi atsın yani" diye. Abla iki gündür ortalık yıkılıyor farkındaysan;
Hakimin biri aynı sebepten adamla kadını boşamış! Hatun evde eski ilişkiyi hatırlatır tarzda şarkılar dinliyormuş! Buna ne diyeceksin?
Bu arada benimki hala Linet dinliyor; Unuttun mu beni... 46 yaşındayım, böyle rezillik görmedim abla. Rumuz; Rezza

BEN DE SİZİ BOŞUYORUM
S.U.CEVAP; Hayatım özür, haklıymışsın. Zaten nikah filan da yok, bırak gitsin kız. Hatta sen karına dön kendini affettir. De ki; "Kırkaltı yaşındayım ama beynim anca kalbime laf geçiriyor, hadi biz de eski şarkılarımızı dinleyelim!" Yalnız uyarayım, eşin esmer güzeli ise misal, "Mavi gözlü sarışın kız, kalk gidelim adaya biz" gibi şarkılardan kaçın.
Yeniden olaylar çıkmasın ben şahsen dayanamam.

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