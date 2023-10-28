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Haberler Yazarlar Selda Uskan Nasıl sevimli olabilirim?
Selda Uskan

SELDA USKAN

28 Ekim 2023, Cumartesi

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Nasıl sevimli olabilirim?

SELDA abla hastayım sana. Benim derdim son derece itici bir tip olmam.
Aslında çok güzelim.
Mekana girdiğimde tüm gözleri üstüme çekerim.
Ama guruplar bir süre sonra beni dışlar. Özellikle kızlar. Burcumu okudum, "Başaklar sevimsizdir" diyor. Böyle giderse hem evde kalacağım hem yalnız öleceğim. Nasıl sevimli olunur sen bilirsin Seldoş'um, n'olur help me... Rumuz; 2023

DİŞİ BİR KALAS
S.U. CEVAP; Kelin merhemi olsa misali senden farksızım inan.
Üstelik baygın gözlerle yıllarca Elidor reklamlarında oynadım ama bildiğin odundum. Zaten çocukluğu bağ bahçede geçen kız bebeler biraz odundurlar.
Üstüne oğlak ve başak sevimsizliğini de eklersen, vay haline yalnız yaşlanacaksın demektir. Amaan onun da güzelliği var; lüzumsuz bir takım insanla vaktini harcamıyorsun. İki sevimsiz yazışalım bence.

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