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Haberler Yazarlar Selda Uskan Neden sevilmiyorum
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 17 Mayıs 2024

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Neden sevilmiyorum

SELDA hanım, 24 yaşında yeni evliyim. Henüz sorunlarımın arasında koca ihaneti, kaynana derdi yok. Ama çok daha büyüğü var;
İnsanlar bana mesafeli! Şimdi de eşimin ailesi, kuzenler filan bir türlü yıldızımız barışmıyor. Sebebini kendimde arıyorum; aslında iyi huylu, fedakar, düzgün biriyim. Neden benden uzak durduklarını merak ediyorum? Etrafıma negatif elektrik yayıyorum herhalde. Güzel bir kız olmasam koca da bulamazmışım.
Rumuz; Yaren

TECRÜBE KONUŞSUN
S.U. CEVAP; Önce şu konuya açıklık getireyim; ruh dünyası hakkında eğitim almadan da ahkam kesilebilir arkadaşlar! Çünkü yaşadıklarımız, kafamıza vura vura bizi tecrübe ve öngörü sahibi yapar. Hele de benim gibi yıllarca "soğuk nevale" diye anılan bir kadın isen, konunun öznesi olarak fikir sahibisindir. Evet Yaren'cim ben de hatayı kendimde aradım. Ama artık biliyorum ki, insanlar (özellikle aynı ipte cambazlık yaptığım kadınlar) eksik yanlarını hatırlattığım için nefret etmişler benden. Özgüvenli olduğum, aptal isteklerine eyvallah demediğim için. Yani sonuçta konu biz değiliz evlat, sorun kendilerinde.

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