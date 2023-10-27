Selda Uskan

SELDA abla çok yalnızım.

Eski görümcem (imam nikahlıydım) mesaj atmış, "Çıkmadığın erkek kalmamış, yerinde olsam adımı değiştirir küçük bir kasabaya yerleşirdim." Kendisinin de zamanında kırmadığı ceviz kalmamış. Hayat arkadaşı ararken flört etmek fahişelik mi abla? Rumuz; T.A.



YANDIK DESENE

S.U. CEVAP; Yahu olur mu öyle şey, kızlar evlenmek için flört eder. Ama ideal olanı bulmak kolay değil tabii. Misal ilkinde görücü gelir oğlana kanın ısınır bir süre 'çıkarsın' anlaşamaz ayrılırsın. Yüzükler atılır haydaa adın çıktığıyla kalır.

Derken çalıştığın iş yerinde aşık olursun yüzükler takılır, bir de öğrenirsin -yine haydaaadam evli! Demek ki bu durumlarda (ve senin görümceye göre) devletin hepimize birer 'vesika' vermesi şart oluyor.

Pardon da çüş. Hem ne kadar vicdansız, cahil, seviyesiz ve terbiyesizce bir hayat görüşüdür bu yahu?