Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 17, 2024

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan, görüşmede, Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.