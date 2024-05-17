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Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kazakistan'daki sel felaketi nedeniyle taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu bildirdi. Erdoğan, görüşmede Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 13:30 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 13:54
Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan, görüşmede, Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

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