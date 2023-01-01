SELDA Hanım, fikirlerinizi değerli bulan bir okurunuzum.
Eşimle şöyle bir tartışma içindeyiz. Bakalım siz ne diyeceksiniz?
Konu; eşimin amcası ve adam çok başarılı. Çevresi tarafından sayılan sevilen biri.
Son derece yardımsever. Ama karısını boynuzluyor. 20 yıllık metresi var. Ben bu beyefendinin beş para etmeyen bir sahtekar olduğunu iddia ediyorum.
Eşim ise "özel hayatından sana ne adam mesleğinde kimseye kazık atmıyor onlarca insana ekmek veren dürüst biri" diye savunuyor. Lütfen benden yana çıkın. Rumuz; Roza 2
Lütfen'siz yanındayım
S.U.CEVAP; Çünkü 'ahlakın ayırımsız bir bütün olduğuna' inanırım.
Örnek vereyim; Woody Allen denen ünlü yönetmenin, karısının 16 yaşındaki kızıyla ilişki kurması gerçeğini bilerek bu adamın başarısını nasıl alkışlayabilirsiniz ki?
Ahlak nedir?
SELDA Hanım, fikirlerinizi değerli bulan bir okurunuzum.
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