Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA bölgede ısı tespit etti

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu.
Öte yandan AFAD ise 32 personel ve 6 aracının İran'da arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.
AKINCI İHA ISI TESPİT ETTİ
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.
Türk İHA'larının ısı kaynağını tespit ettiği konum, dağlık ve ormanlık bir alanda bulunuyor ve en yakın köye 3 km mesafede.