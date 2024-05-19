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Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA bölgede ısı tespit etti

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu. İran halkına ve hükumetine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" dedi. Öte yandan AFAD, arama kurtarma çalışmaları için 32 dağcı ve 6 aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı ise İran'a Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterin gittiğini açıkladı. Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı. FlightRadar24 uygulamasına göre 3 milyon kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 20:34 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 03:53
Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA bölgede ısı tespit etti

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

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Öte yandan AFAD ise 32 personel ve 6 aracının İran'da arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.

"Reisi'nin helikopter kazası bizleri üzdü"

AKINCI İHA ISI TESPİT ETTİ
Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

Türk İHA'larının ısı kaynağını tespit ettiği konum, dağlık ve ormanlık bir alanda bulunuyor ve en yakın köye 3 km mesafede.



İran halkına ve hükumetine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.



Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HAREKETE GEÇİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri'nden helikopter kazasına ilişkin açıklama!


Yapılan açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" denildi.



Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir.



AFAD YOLA ÇIKTI

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır. İran, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

AFAD personelleri İran'a intikal için yola çıktı!



AKINCI İHA VE COUGAR İRAN'A GİDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterin İran'a gittiğini duyurdu.



MSB'den yapılan açıklamada, "İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Akıncı İran'da Reisi'yi arıyor!

AKINCI İHA İRAN SEMALARINDA

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA'yı FlightRadar24 uygulaması üzerinden yüzbinlerce kişi takip ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.

Akıncı İHA İran'da Reisi'yi arıyor! İşte ilk görüntüler...

Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor.



Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı.



DÜNYANIN GÖZÜ TÜRK İHA'SINDA

FlightRadar24 uygulamasına göre 3 milyon kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.



Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisiyi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı I İran medyasından flaş iddia: İlk temas sağlandı

NE OLMUŞTU?
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde kaza yaptı.

İran medyası, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletinde sili hava koşullarında acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.



ÇALIŞMALAR GÜÇLÜKLE SÜRÜYOR
Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.



İRAN GENELKURMAY BAŞKANI BAKIRI: TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİN
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

İran devlet televizyonu, Bakıri'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Bakıri, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunması ve kurtarma çalışmaları için İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm imkan ve teçhizatları kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin olayın başından itibaren çalışmalarda yer aldığı kaydedildi.

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