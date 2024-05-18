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Haberler Yazarlar Selda Uskan Aşağılık kompleksi
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 18 Mayıs 2024

Aşağılık kompleksi

SELDA abla, 27 yaşından sonra şehir değiştirmiş biriyim. Haliyle arkadaşlarla koptuk. Yeni çevrem 'yalnız kalmamak' için. Ama dedikodu, kötülük, küçümseme ne ararsanız var. Neden böyleler?
Rumuz; Okan D.

KALİTE AZALDI
S.U. CEVAP; Eskilerin 'izan' lafı vardı, şimdilerde 'sağduyu' diyorlar. İzan yoksunları öncelikle, hiçbir şeyi araştırmadan bilgi sahibi olduklarını sanan cücük beyinlilerdir.
Senin gibi kibar insanları zayıf ve sünepe addetmeleri ise tamamen aşağılık kompleksi... Örnek o kadar çok ki Okan'cığım ama özetle, faziletten söz eden fazilet yoksunu bu cahiller, toplumda olmasa da olur insan gurubudur. Zor belki ama mutlaka kendine yakışır bir çevre edinmelisin.

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