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T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/775 Esas 14/05/2024

Konu : 2. Gaiplik ilanı

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı Hazine vekili; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Müeyyetzade Mahallesi, Karaoğlu ve Çığırtkan Şeftali Sokağı, 117 ada 4 parsel (yeni 2263 ada 4 parsel) sayılı kagir apartman ve dükkan vasıflı 300/14400 hisse (yeni 1/48 hisse) sayılı taşınmazın aşağıda ismi belirtilen maliki hakkında gaiplik kararı talep etmiş olmakla; Gaip; Ragıp karısı Fatma Kamile hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/775 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02035108

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