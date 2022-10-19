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Selda Uskan Selda Uskan
  • 19 Ekim 2022, Çarşamba

Karısıyla yer değiştirmek

SELDA abla babamı küçük yaşta kaybettim.
Annem sahip çıkmadı. Başıma gelmeyen kalmadı. Akrabam tarafından pavyona satıldım. Ama hiçbir zaman bu işi isteyerek yapmadım.
Öğretmen olmak istiyordum.
Bir gün adamın biri borçlarımı ödeyip ev açtı.
İlk kez mutluydum. Derken karısı, annesiyle kapıma dayandı! Kıyamet koptu bütün apartman üstüme yürüdü. Giderken arkalarından baktım da, ben o annenin kızı olarak doğamaz mıydım abla? Rumuz; Kader

AH BE CANIM
S.U. CEVAP; Elbette doğar, istediğin gibi bir öğretmen olabilirdin. Ama esas lafım seni dövenlere; kendileri pavyonlardan yırtmış olabilirler ama torun torbayı düşünüp büyük konuşmasınlar!

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