Örnek No:55*
T.C.
RİZE
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/84 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr 2023/84 SATIŞ dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri : Rize Merkez Arka Mah. 1295 Ada, 23 Parsel. İl merkezinin güney doğusunda, merkeze farklı güzergahlardan yaklaşık 5,5 km - 5,8 km - 12 km mesafede, 3 Nolu Pınar Sokağa cephelidir. Zemin yapısı olarak eğimli zemin yapısına sahiptir. Parsel üzerinde iki adet yapı bulunmaktadır. Konut binası değeri 966.150,00 TL Müştemilat değeri 8.568,00 TL'dir. 7.654,33 m2
Kıymeti : 10.159.914,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 13:30
03/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02034023
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