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RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 00:01 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 00:01
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 00:00 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 00:01

Örnek No:55*

T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/84 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr 2023/84 SATIŞ dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri : Rize Merkez Arka Mah. 1295 Ada, 23 Parsel. İl merkezinin güney doğusunda, merkeze farklı güzergahlardan yaklaşık 5,5 km - 5,8 km - 12 km mesafede, 3 Nolu Pınar Sokağa cephelidir. Zemin yapısı olarak eğimli zemin yapısına sahiptir. Parsel üzerinde iki adet yapı bulunmaktadır. Konut binası değeri 966.150,00 TL Müştemilat değeri 8.568,00 TL'dir. 7.654,33 m2

Kıymeti : 10.159.914,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 13:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 13:30

03/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02034023

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