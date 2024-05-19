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Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı I İran medyasından flaş iddia: İlk temas sağlandı

Son dakika haberleri... İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. İran Kızılay başkanı Mahmudi, kazanın neden meydana geldiği ile ilgili henüz bir sonuca ulaşılamadığını bildirirken TAKVİM, İran'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj yapılmış olup olmadığını sordu. Kazanın meydana geldiği bölgede şartlar ağırlaşırken arama kurtarma çalışmalarında da zorluk yaşanmaya başladı. Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı resmen OHAL ilan etti. İran medyası ise helikopterlerle ilk temasın sağlandığını iddia etti. İşte, Reisi ile ilgili dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 16:05 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 22:00
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı I İran medyasından flaş iddia: İlk temas sağlandı

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Son dakika haberleri... İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

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İBRAHİM REİSİ'NİN HELİKOPTERİ DÜŞTÜ MÜ?

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

Reisi'yi taşıyan helikopter düştü! Kaza mı suikast mı?

İRAN BASININDAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR: HELİKOPTERE ULAŞILDI MI?

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu. Devlet televizyonu Mehr ise Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Öte yandan İran basınından ilerleyen dakikalarda gelen açıklamalarda ise helikoptere henüz ulaşılmadığı bildirildi.

İran devlet haber ajansı Mehr devlet haber ajansı cumhurbaşkanının sağlığına ilişkin yayınladığı haberi sildi

Reisi'nin helikopteri düştü! Bakan Vahidi gelişmeyi televizyondan takip etti

KIZILAY'DAN İLK AÇIKLAMA: KAZA MI SUİKAST MI?

Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Mahmudi Cumhurbaşkanlığı konvoyunu taşıyan helikopterin kaza yaptığının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada Kızılay tarafından bölgeye kurtarma ekipleri gönderildiğini, konunun araştırılmaya devam ettiğini ve kaza ile ilgili bir rapora henüz ulaşamadıklarını bildirdi.

Reisi'nin helikopterinden son görüntülerReisi'nin helikopterinden son görüntüler

Mahmudi, ayrıca, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin raporun oluşturulması için ekiplerin olay yerinde inceleme yapması gerektiği belirtildi.

"HELİKOPTERE SABOTAJ İHTİMAL DAHİLİNDE"

TAKVİM, İran'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj olup olmayacağını sordu. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, sabotajın ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bildirilirken İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

İSRAİL BASINI "UÇAK DÜŞTÜ" DEDİ

Reisi'nin helikopterinin İsrail tarafından sabotaja uğradığına dair şüpheler devam ederken İsrail gazetesi Times of Israel'den ilk haber geldi. Reisi'nin uçağının düştüğünü yazan The Times of Israel, konvoyda bakanları taşıyan diğer helikopterlerin varış noktasına ulaştığını iddia etti.

Öte yandan İsrail kanalı Kanal 13, kazada İsrail'in parmağı olmadığını öne süren bir haber yayımldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İran haber ajansı Irena, kazanın kurtarma ekiplerine bildirilmesinden yaklaşık bir saat sonra kurtarma ekipleri duyurulan yere geldiğini ve arama çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Reisi'yi taşıyan helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Bölgeye 16 kurtarma ekibi ve drone sevk edildi ancak bölgenin geçilmezliği, dağlık ve ormanlık koşullarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları, özellikle yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmaları zaman alacağı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına dair ilk görüntüler ise İran basınına yansıdı.

REİSİ'NİN SON GÖRÜNTÜSÜ

HELİKOPTERDE KİMLER VAR?

IRNA'nın haberine göre, Raisi'ye Tebriz Cuma İmamı Ayetullah El Haşem, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati eşlik ediyordu.

HELİKOPTER DÜŞMEDEN ÖNCEKİ O ANLAR...

İran'a ait telegram kanallarında Reisi'nin uçağı düşmeden önce çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı:

İşte Reisi'nin kazaya karışan helikopterinin içinden son görüntü!

TAKVİM.COM.TR BÖLGEDEKİ GELİŞMELERİ DAKİKA DAKİKA AKTARIYOR

21.55 İran Dini Lideri Hamaney canlı yayında açıklamalarda bulunacağını duyurdu.



UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

21.30 İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yapılan incelemelere göre Reisi'nin helikopteri, "Dizmar" ormanlarına doğru "Songun" madeni yakınlarında kaza yaptı. Uydu görüntüleri, o bölgede hava koşullarının son derece elverişsiz olduğunu, bölgeyi yoğun sis ve bulutların çevrelediği görülüyor.

21.18 İran Kızılayı, Reisi'nin helikopterinin henüz bulunamadığını belirtirken helikoptere ulaşıldığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu. Helikopterlerin Varzeghan kentinde Ardeşir ile Brazin arasındaki bölgede olduğunun tespit edildiğini belirten İran Kızılayı, helikopterdeki iki kişiden çağrı alındığına yönelik raporlar bulunduğunu belirtti.

21.08 İran televizyonu helikopterlerde bulunan iki kişi ile ilk temasın sağlandığını duyurdu.

20.54 İran Dini Lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının aileleriyle yaptığı görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin ilk kez konuştu. Hamaney, "Yüce Allah'a Sayın Cumhurbaşkanı ve yanındakilerin milletimize bağışlaması için dua ediyorum. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak" ifadelerini kullandı.

20.07 Kızılay Ulusal Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, cumhurbaşkanlığı helikopteri kazasında son arama tedbirlerini açıkladı. Kızılay Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin helikopter kazası haberini alır almaz Ulusal Acil Durum Yönetim Merkezi Kızılay oluşturulmuş ve ilk adım olarak, Doğu Azerbaycan, Tahran, Elburz, Erdebil, Zencan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinden 46 Kızılay hızlı müdahale ekibi kaza yerine gönderilmiştir.

2. Kaza anından itibaren, Kızılay Başkanı Kolivand arama, kurtarma ve yardım operasyonlarının komutasını bizzat üstlenmiş ve kaza bölgesine gitmiştir.

3. 230 Kızılay hızlı müdahale ve dağ kurtarma uzmanı ilk saatlerden itibaren kaza yerinde hazır bulunarak, muhtemel kaza noktasına ulaşmak için harekete geçmiştir.

4. İlk raporlar, muhtemel kaza yerinin tespit edildiğini ve kurtarma ekiplerinin bu yolda ilerlediğini göstermektedir.

5. Şu anda kurtarma ekiplerini güçlendirmek ve tüm imkanları seferber etmek için 15 Kızılay arama köpeği (canlı arama köpekleri) bölgeyi taramaktadır.

6. Bölgede olumsuz hava koşulları ve yoğun sis, dağlık ve erişilmesi zor alanlarda arama operasyonlarının hızını yavaşlatmıştır.

7. Ek bilgiler sonraki bildirilerde duyurulacaktır.

19.52 İran resmi haber ajansı IRNA, alanın geçilmesinin zor olması, yoğun sisin ve havanın karanlığının aramaları zorlaştırdığını belirtti. Kurtarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına devam ederken helikopterin tam yerinin henüz bulunamadığı bildirildi.

19.30 İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaadori X hesabından yaptığı açıklamada "Zor ve karmaşık koşullar yaşıyoruz; Başkanın helikopter kazasına ilişkin son haberlerden haberdar olmak halkın ve medyanın hakkıdır ancak kaza yerinin koordinatları ve hava şartlarına göre şu ana kadar "hiç" yeni bir haber yok. Bu anlarda sabır, dua ve yardım gruplarına güven ilerlemenin yoludur." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA OHAL Mİ İLAN EDİLECEK?

18.36 Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Pasdar Mohammad Bagheri'nin Silahlı Kuvvetler teşkilatlarına "Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının helikopter kazasının soruşturulması için İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu ve polis komutanlığının tüm imkan, teçhizat ve kapasiteleri kullanılmalıdır. Silahlı kuvvetler, ordu, ordu ve polis komutanlıkları sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede bulunuyor ve incelemelerde bulunuyor." şeklinde açıklama yaptı.

18.32 Helikopterin kaza yaptığı bölgede bu gece havanın yağmurlu olacağı bildirildi.

18.07 İran hükümet heyetinin sözcüsü ve sekreteri Ali Bahaadori arama kurtarma çalışmaları ile ilgili X hesabından yaptığı açıklamada "Zorlu hava koşulları ve kaza alanına ulaşımın zor olması nedeniyle kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma ekiplerinin kaza bölgesine hareketi sürüyor." ifadelerini kullandı.

18.00 İranlı gazeteci Farid Modaresi, İbrahim Reisi, helikopterde bulunanların sağlık durumu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Haberlerinin doğru olduğunu daha önce defalarca ortaya koyan güvenilir kaynaklarımdan yola çıkarak bana şunu duyurdular:
Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde kendisini ve beraberindekileri taşıyan helikopterin kazasında ağır ve ağır yaralanmışlardı. Dışişleri Bakanı Emir Abdolhiyan'ın, Tebriz Cuma İmamı El Haşim'in ve Doğu Azerbaycan Valisi Rahmati'nin durumunu hala bilmiyorum.

17.50 İran Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Şirketi, düşen helikopterin arama kurtarma toplantısı şu anda havalimanı şirketinin CEO'su ve ilgili uzmanların katılımıyla Tebriz havalimanında yapıldığını bildirdi.

17.49 Qiz Qala Barajı'nın açılışı sonunda Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin son fotoğrafı paylaşıldı.

17.45 Reisi'nin helikopterinin kaza yaptığı bölgede olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi.

İRAN İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

17.00 İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtti.

Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı." dedi.

Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." ifadelerini kullandı.

16.58 Tebriz halkından bir temsilci, Etemad'a verdiği röportajda cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin geçirdiği kaza ile ilgili helikopterdeki kişilerle temas kurulmadığını, kurtarma güçlerinin şiddetli yağmur ve sis nedeniyle kaza mahalline henüz ulaşmadığını bildirdi.

WARZGHAN ŞEHRİ

Warzghan şehri; Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza yaptığı Warzghan şehri ile ilgili İran basınında şu bilgiler paylaşıldı:

Warzghan, doğudan Ahar'a, batıdan Marand'a, kuzeybatıdan Jolfa'ya, kuzeydoğudan Kalibar'a ve güneyden Tebriz'e kadar sınırlanmıştır.
Yaklaşık 2.386 kilometrekarelik bir alana sahiptir.
Varzeghan şehri Arsbaran ormanlarının ortasında yer almaktadır. Dağlık bir bölge olup, etrafı Ak Dağ, Misk Anbar, Kamtal, Joshun, Jale Dağ, İri Dağ, Kiamaki, Kharwana ve Pirsqa dağlarıyla çevrilidir.
Songun bakır kompleksi, deniz seviyesinden ortalama 2000 metre yüksekliğe sahip dağlık bir bölgede ülkenin ikinci bakır direği olan ve Karadağ sıradağlarının bir bölümünde yer alan bu bölgede yer almaktadır.
Bu bölgede kışlar soğuk ve dondurucu, yazlar ise ılıman geçer ancak yılın çoğu günü sislidir.

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