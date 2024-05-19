Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı I İran medyasından flaş iddia: İlk temas sağlandı





UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



21.30 İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yapılan incelemelere göre Reisi'nin helikopteri, "Dizmar" ormanlarına doğru "Songun" madeni yakınlarında kaza yaptı. Uydu görüntüleri, o bölgede hava koşullarının son derece elverişsiz olduğunu, bölgeyi yoğun sis ve bulutların çevrelediği görülüyor.



21.18 İran Kızılayı, Reisi'nin helikopterinin henüz bulunamadığını belirtirken helikoptere ulaşıldığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğunu duyurdu. Helikopterlerin Varzeghan kentinde Ardeşir ile Brazin arasındaki bölgede olduğunun tespit edildiğini belirten İran Kızılayı, helikopterdeki iki kişiden çağrı alındığına yönelik raporlar bulunduğunu belirtti.

21.08 İran televizyonu helikopterlerde bulunan iki kişi ile ilk temasın sağlandığını duyurdu.

20.54 İran Dini Lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak" dedi.



İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının aileleriyle yaptığı görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin ilk kez konuştu. Hamaney, "Yüce Allah'a Sayın Cumhurbaşkanı ve yanındakilerin milletimize bağışlaması için dua ediyorum. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak" ifadelerini kullandı.



20.07 Kızılay Ulusal Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, cumhurbaşkanlığı helikopteri kazasında son arama tedbirlerini açıkladı. Kızılay Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin helikopter kazası haberini alır almaz Ulusal Acil Durum Yönetim Merkezi Kızılay oluşturulmuş ve ilk adım olarak, Doğu Azerbaycan, Tahran, Elburz, Erdebil, Zencan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinden 46 Kızılay hızlı müdahale ekibi kaza yerine gönderilmiştir. 2. Kaza anından itibaren, Kızılay Başkanı Kolivand arama, kurtarma ve yardım operasyonlarının komutasını bizzat üstlenmiş ve kaza bölgesine gitmiştir. 3. 230 Kızılay hızlı müdahale ve dağ kurtarma uzmanı ilk saatlerden itibaren kaza yerinde hazır bulunarak, muhtemel kaza noktasına ulaşmak için harekete geçmiştir. 4. İlk raporlar, muhtemel kaza yerinin tespit edildiğini ve kurtarma ekiplerinin bu yolda ilerlediğini göstermektedir. 5. Şu anda kurtarma ekiplerini güçlendirmek ve tüm imkanları seferber etmek için 15 Kızılay arama köpeği (canlı arama köpekleri) bölgeyi taramaktadır. 6. Bölgede olumsuz hava koşulları ve yoğun sis, dağlık ve erişilmesi zor alanlarda arama operasyonlarının hızını yavaşlatmıştır. 7. Ek bilgiler sonraki bildirilerde duyurulacaktır.

19.52 İran resmi haber ajansı IRNA, alanın geçilmesinin zor olması, yoğun sisin ve havanın karanlığının aramaları zorlaştırdığını belirtti. Kurtarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına devam ederken helikopterin tam yerinin henüz bulunamadığı bildirildi.