SELDA abla bir yıllık evliyim ve eşim bu güne kadar bana ismimle hitap etmedi. Nedenini sorduğumda, anneannesi ile dedesini örnek gösteriyor.
Ama onlar hiç olmazsa birbirlerine 'hanım' 'bey' diyorlar. Çok mecbur kalırsa 'aşkım' diye sesleniyor.
İşin içinde başka bir şey ver anlıyorum ama çözemiyorum. Rumuz; Nurdan F.
AA BENİM RAHMETLİ!
S.U.CEVAP; Valla yeminle aynıydı? Beni de 'salakcım' diye çağırırdı.
Ölüm döşeğinde itiraf etti ki, mazisi Seyyal Taner, Sezer Güvenirgil gibi hep 'S' ile başlayan hanımlarla doluymuş meğer! İster misin seninki de böyle olsun? Nermin, Neyire, Neptün... bir araştır bakalım Nurdan'cım.
Adımla hitap etmiyor
SELDA abla bir yıllık evliyim ve eşim bu güne kadar bana ismimle hitap etmedi. Nedenini sorduğumda, anneannesi ile dedesini örnek gösteriyor.
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