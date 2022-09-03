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Selda Uskan Selda Uskan
  • 03 Eylül 2022, Cumartesi

O adama kaçtı

SELDA abla, 15 yaşında lise öğrencisiyim. Dedem ve anneannemin yanında büyüyorum. Benden 3 yaş büyük teyzemle aynı okula gidiyorduk.
Teyzem bir çocuklu minibüs şoförü ile (40 yaşında falan) flört ediyordu. Geçtiğimiz bayram o adama kaçtı. Şimdi nikah kıymışlar ve enişte elemanı teyzemi her gün dövüyormuş.
Adamdan korkumdan bizimkilere söyleyemiyorum. Hepimize zarar verebilir. Ne yapmalıyım? RUMUZ; EYLÜL

HATANI AFFETTİR
S.U.CEVAP; Bu uygunsuz ilişkiyi baştan söylemedin, şimdi harekete geç ve ailene olup biteni anlat. Bebek olmadan teyzeni o adamdan kurtarın.
Zaten çoktan pişman olmuştur.

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