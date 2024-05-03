Selda Uskan

SELDA abla, kendimi bildim bileli annemle babaannem arasındaki cinayet boyutuna varan kavgalarla büyüdüm.

En çok bıçak darbesi alan ise canım babamdı! Bir ana kuzusu ile evlenmek üzereyim ve tüm gelinlerini kaçırtmış dillere destan bir kayınvalidem var.

Olası anlaşmazlıkları nasıl önlerim?

Rumuz; Pelo

SÖZLEŞME İMZALAYIN

S.U. CEVAP; Evlenmeden önce kendi aranızda bir protokol imzalayın.

Kafanıza takılanları maddeler halinde yazın ve karşılıklı okeyse imzalayın.

İleriki yıllarda sözleşmeye uymayan da acayip ceza ödesin. Örnek; Bayramlarda ilk kimin ailesine el öpmeye gidilecek? Tek kız toruna kimin anasının adı konacak? Kilyos'ta denize girerken anne ve zevce aynı anda boğuluyorsa önce hangisi kurtarılacak?

Her hafta sonu karısına tepsiyle kahvaltı götürecek olan oğul, anacığına aynı servisi ayda kaç gün yapacak? Her doğum gününde anacığına tek taş takmayı adet haline getiren hayırlı evlat, karısına iyi ki doğdun diyerek ne takacak?