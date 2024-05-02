Selda Uskan

SELDA abla son zamanlarda köşen adeta 'ihtiyarlar kulübü' oldu. Diyorum ki, acaba kenara dursalar da biz genç kızlar biraz derdimizi mi anlatsak?

Dünkü teyze misal, hala kırışığım olmasın flört edeyim hayalleri kuruyor. Oysa vakti zamanında bütün güzellikleri yaşamış. Anacığım ne yapsın, hayatı boyunca gördüğü tek erkek babam! Bilmiyorum belki ben de yaşlanınca aynı şeylerin özlemini duyacağım ama insan her dönemini doya doya yaşamalı sonra meydanı gençlere bırakmalı. Anlamadığım, bazı kadınların benim anam gibi kendilerini oyalayacak uğraşları yok mudur? Her gün evi kaldırıp indirmek, çamaşır bulaşık, olmadı yoğurt yapmak, turşu kurmak, elinde tığ, evin perdelerini örmek gibi... İnsanın aynaya bakmaya vakti kalır mı bilmiyorum...

Rumuz; Serap 1994

S.U. CEVAP; Aslında keşke 'kendimize bakmaya' da vakit ayırsak. Hele kocası olanlarımız.

Hazretler bir yaştan sonra rahatını sağlayan kadın istiyor ama diğer yandan ışıltılar saçan latifelerden de gözünü alamıyor. Neticede zor işler bunlar Serap'cım, Allah yardımcımız olsun.