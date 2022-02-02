Çift karakterli oldum!

SELDA ablam merhaba… 27 yaşındayım, bekarım. Annem her gün kız bakıyor ama dul bir hanımla beraberliğim var.

Yaşadığımız semt (doğma-büyüme) çok tutucu, erkekleri delikanlı geçinen tipler. Bana sorarsanız bağnaz ve kavgacılar. Eh haliyle benim görünüşüm de onlar gibi bıçkın abi. Ama özel durumum çok farklı. Mesela 3 yıldır kişilik geliştirici, felsefe kitapları filan okuyorum. Fikir olarak hayli geliştim. Bu yüzden hayat görüşüm yaşadığım ortama uyum sağlamıyor artık. Şimdi gelelim esas meseleye; 19 yaşında bir kız kardeşim var ve her genç gibi flörtleri oldu. Racon gereği duymazdan geldim. Bu günlerde etrafta, 'evli bir adamla olduğu' söylentisi dolanıyor. Ağar abi olarak duruma el koyup ikisini de mahvetmem bekleniyor! Oysa bu, herkesin başına gelebilir ve elbette konuşarak halledilecek. Millet benden hareket bekliyor, abla çok bunaldım nasıl olacak bu iş?

Rumuz; Maske



ZORLU BİR SAVAŞ

S.U.CEVAP; İçinde bulunduğun durum gerçekten zor. Evet kardeşinin seçimi hatalı.

Mahalle arkadaşlarını ise Allah ıslah etsin. Ama burada tek doğru sensin ve kendine çizdiğin yol. Lütfen kendini geliştirme çabandan vazgeçme… Çözüm, "Ailecek başka semte taşının" demekten çok öte. Galiba en iyisi 'Ruhen hastalandım' bahanesi ile o mahalleden uzak durup, kendine kimsenin bilmediği akıllı uslu insanlardan oluşan bir tür paralel evren yaratmak. Seni öpüyor ve kutluyorum evlat.