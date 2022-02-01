Vav TV İzle
Selda Uskan Selda Uskan
  • 01 Şubat 2022, Salı

Şarkıcı sevgili…

SELDA abla bir adamı çok seviyorum. Gençliğinde kendisinin orkestrası varmış, gitar çalar solistlik yaparmış.
Şimdi araba galerisi var (ortak) ama hala o sanatçı piyasasından kopamıyor.
Büyük aşk yaşadığı kadın ise neredeyse hayatımızın parçası. Kadın masum pozlarda "Biz kardeş olduk, hem ben evliyim" diyor fakat hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
Sıradan bir yerde sahneye çıkıyor, eski dostlar buluşuyoruz ayağına benimki her gece orada. Önceleri gidiyordum ama çalıştığım için dayanamıyorum. Hem de sevmediğim ortamlar.
Tabi ki evlenmek istiyorum.
Sevgilim Boğa Burcu eli açık, yakışıklı, yalnız kaldığımızda acayip ilgili bir erkek.
Kadının kocası ise üçgen vücutlu genç biri ama cahil.
Bir gece programı bitmiş, masada oturuyoruz; Kocamın gözünün içine baka baka diyor ki, "Pabuçlar ayağımı sıktı, çıkar!" Dedim ya oğlan cahil, eğilip çıkarıyor. Bu da "Görüyorsun erkekler hala dizlerime kapanıyor" demeye getiriyor. Sen ne diyorsun abla, ne yapayım? S.F.L

DİZ KAPAKLARINI KIR!
S.U.CEVAP; Demeyi ah ne çok isterdim ama malum edepli olmak lazım. Olaya gelince, bu tip erkekler genelde evlenmiyorlar. Çünkü tüm dünyaları araba, kız ve futbol maçından ibaret. Ta ki yaşlanıp altlarına kaçırıncaya kadar… O zaman eski defterleri açıyor ve kendilerine koşulsuz kul olacak kadını arıyorlar; "Seni hala unutmadım aşkım, gel yuva kuralım!" Sevgili genç okurum, o kadar beklemeye gücün varsa bir de ben girmeyim aranıza… diyeceğim ama anladın, derhal terk etmeli ve layık olduğun hayatı yaşamalısın.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Şarkıcı sevgili…
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA