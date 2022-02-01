Şarkıcı sevgili…

SELDA abla bir adamı çok seviyorum. Gençliğinde kendisinin orkestrası varmış, gitar çalar solistlik yaparmış.

Şimdi araba galerisi var (ortak) ama hala o sanatçı piyasasından kopamıyor.

Büyük aşk yaşadığı kadın ise neredeyse hayatımızın parçası. Kadın masum pozlarda "Biz kardeş olduk, hem ben evliyim" diyor fakat hiçbir fırsatı kaçırmıyor.

Sıradan bir yerde sahneye çıkıyor, eski dostlar buluşuyoruz ayağına benimki her gece orada. Önceleri gidiyordum ama çalıştığım için dayanamıyorum. Hem de sevmediğim ortamlar.

Tabi ki evlenmek istiyorum.

Sevgilim Boğa Burcu eli açık, yakışıklı, yalnız kaldığımızda acayip ilgili bir erkek.

Kadının kocası ise üçgen vücutlu genç biri ama cahil.

Bir gece programı bitmiş, masada oturuyoruz; Kocamın gözünün içine baka baka diyor ki, "Pabuçlar ayağımı sıktı, çıkar!" Dedim ya oğlan cahil, eğilip çıkarıyor. Bu da "Görüyorsun erkekler hala dizlerime kapanıyor" demeye getiriyor. Sen ne diyorsun abla, ne yapayım? S.F.L



DİZ KAPAKLARINI KIR!

S.U.CEVAP; Demeyi ah ne çok isterdim ama malum edepli olmak lazım. Olaya gelince, bu tip erkekler genelde evlenmiyorlar. Çünkü tüm dünyaları araba, kız ve futbol maçından ibaret. Ta ki yaşlanıp altlarına kaçırıncaya kadar… O zaman eski defterleri açıyor ve kendilerine koşulsuz kul olacak kadını arıyorlar; "Seni hala unutmadım aşkım, gel yuva kuralım!" Sevgili genç okurum, o kadar beklemeye gücün varsa bir de ben girmeyim aranıza… diyeceğim ama anladın, derhal terk etmeli ve layık olduğun hayatı yaşamalısın.