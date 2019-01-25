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Selda Uskan Selda Uskan
  • 25 Ocak 2019, Cuma

Sinirimi alamıyorum

SELDA abla, insanların ikiyüzlülüğünden nefret ediyorum. Misal, rahmetli biraderimin karısı ve kızları...
Bunlar kardeşim yatağa bağımlıyken dayak bile attılar. Şimdi oturmuşlar internette babalarına methiye düzüyorlar!
Sosyal medya kim, bunlar kim abla. Üçü de cahil, basitlikleriyle kardeşimi yıllarca deli ettiler. Tabii şimdi her karşılaşmamızda karakolluk oluyoruz. Kızın büyüğünü nişanlamışlar, oturup bütün rezilliklerini dünürlerine anlatayım diyorum, başka türlü sinirim geçmeyecek.
Rumuz; Osman K.

YUVA YIKMAK
S.U. CEVAP; Sabırlı davranıp meselenin ceza kısmını Yaradan'a bırakın bence. Çünkü bir kızın mazisinde yaptığı hataları ısıtıp ortaya koymak amca olarak size yakışmaz. Bakın sizin de çocuğunuz varmış. Ayrıca o evden taşının ve dip dibe yaşamaktan kurtulun. Bir de insanın aklına şöyle bir soru geliyor, rahmetlinin dayak yemesine nasıl izin verdiniz? Keşke alıp siz bakaydınız... Neyse uzaktan ahkam kesmek kolay, her ne kadar benim gibi adilane olmaya çalışsanız da...
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