Yol Durumu
  1. Biz de çocuk olduk
Selda Uskan Selda Uskan
  • 16 Haziran 2018, Cumartesi

Kızımı oğlan sanıyor!

SELDA abla tipik Karadeniz geliniyim ve malum kendi aklım kendime yeter ama yine de sormadan edemeyeceğim.
Abla 'kayınpederim 7 yaşındaki kızımı erkek çocuğu sanıyor ve aynen öyle davranıyor!' Bir kere 'oğlum' diye sesleniyor, işin komiği kız da hiç yadırgamıyor.
Sonra küfür öğretmiş, bizimki de sabahtan akşama herkese sövüp sayıyor. Bebek verdim eline oynasın da birazcık kadınsı duygular uyansın diye ama kayınbabam "Kendin gibi geri zekâlı mı yetiştireceksin?" dedi çekti aldı. Tahmin ettiğiniz gibi kocam ailenin tek oğlu ve kayınvalidem de görümcelerim de kızımın 'erkek torun' olduğunu kabullenmiş durumdalar. Ben artık hepsini Allah'a havale ediyorum ama siz bir iki laf edersiniz diye umuyorum.
Rumuz; Anlat Karadeniz

ANLATAYIM KARADENİZ...
S.U. CEVAP; Anlatayım ki Cansu kız 17 yaşına 'erkek gibi' girdiğinde o kayınbaban kafayı taşlara vurmasın!
Çünkü o vakte kadar 'ali kıran baş kesen' bir toplumda erkek olmanın avantajlarını görerek yetişecek.
Her ne kadar '1.62'lik boyumdan büyük laflar etmek' benim için kolay olsa da bu böyle. En azından riskli...
İnşallah kayınbabanın beyin hücreleri, senin kızın coşan dişilik hormonları karşısında pes eder de 'Cansu oğlan' şeklinde cinsel değişime uğramaz. (Bu arada homofobik falan değilim, sadece o insanların çok mutlu yaşamlar kuramadıklarına inanıyorum.)
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