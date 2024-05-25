TC BÜYÜKÇEKMECE 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLANVARAKASI

DOSYA NO : 2015/194 Esas

KARAR NO : 2024/463

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

KATILAN : GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,

SANIK : ILJAZ ILJAZI, Zeynel ve Rabiye oğlu, 29/12/1959 SKOPJE doğumlu

SUÇ : Görevi Kötüye Kullanma, Kaçakçılık suçunun meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanarak işlenmesi, Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak

SUÇ TARİHİ : 23/08/2014 - 22/08/2013 - 11/11/2013

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ

KARAR TARİHİ : 21/02/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

HÜKÜM:

B)Sanık Iljaz Iljazı'nin üzerine atılı 5607 sayılı yasaya muhalefet suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan5607 sayılı yasanın 3/3 maddesi gereğince ve TCK'nin 52/1 maddesi gözetilerek suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yeri, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saik, yakalanan eşya miktarı göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle takdiren ve teşdiden 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ve 300 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eylemini üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlediği anlaşıldığından cezanın 5607 sayılı yasanın 4. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince yarı oranın da artırılarak 1 YIL 15 AY HAPİS CEZASI ve 450 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın dosyaya yansıyan herhangi bir olumsuz hareketlerinin olmadığı, iyi halleri lehlerine taktiri hafifletici neden kabul edilerek cezalarından TCK'nin 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ve 375 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

Sanık hakkında hükmedilen adli para cezasının sanığın sosyal ekonomik durumu dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nin 52/2 maddesi gereğince bir gün karşılığı takdiren 30,00 TL den adli para cezasına çevrilerek 11.250,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın neticeten 1 YIL10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ve 11.250,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında verilen hapis cezasının süresinin iki yıldan az olması, sanığın adli sicil kaydına göre kasıtlı bir suçtan üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık ve davranışları gözönüne alındığında, cezasının ertelenmesi halinde ileride bir daha yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varıldığından, sanık hakkında verilen hapis cezasının TCK'nın 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE,

Dair, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren YEDİ GÜN içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği; Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2 maddeleri uyarınca karar verildiği,

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.23/05/2024

Basın No: ILN02038806

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