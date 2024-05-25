2. İ L A N-T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/481 Esas 10/05/2024 Konu : Gaiplik HakkındaMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen İSKENDER MÜLDÜR'ün gaipliği hakkında TMK' nun 32. maddesinin 2. fıkrası gereğince hayatta olup olmadığının tespitine yönelik; kişinin bizzat başvurması ya da kişiyi gören, tanıyan ve hayatta olduğuna dair bilgisi olan kimselerin işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 12458397076

ADI SOYADI : İSKENDER MÜLDÜR

BABA ADI : CEVAT

ANA ADI : BAHRİYE

DOĞUM TARİHİ : 15/03/1958

DOĞUM YERİ : SARAY

Basın No: ILN02039173

#ilan.gov.tr