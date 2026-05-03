T.C.

ÇARŞAMBA

KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı : 2023/42 Esas 27.04.2026

Konu : İLAN METNİ

İLAN

Davacılar , AHMET BAŞBUĞA ve diğerleri ile Davalılar , ALİ DEMİRTAŞ ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;

Dahili davalı İLHAN ASLAN (TC:59533330696) mevcut tüm adrselerine tebligat çıkartılmasına rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, davalı adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Davacılar Mustafa Altuntaş, Hasan Altuntaş, İbrahim Altuntaş, Güllü Altuntaş, Ali Altuntaş, Mahperi Altuntaş ve Saliha Başbuğa tarafından 1977 yılında dava konusu Samsun İli Çarşamba İlçesi Karamustafalı Mahallesi eski 643 ve 220 parsellere ilişkin mahkememize açılan davada mahkememizce " Davacıların Samsun ili Çarşamba İlçesi Karamustafalı Mahallesi 113 ada 35 parsel (eski 643 parsel) sayılı taşınmaza yönelik davalarının kısmen kabul kısmen reddine, davacıların samsun ili çarşamba ilçesi karamustafalı mahallesi 124 ada 1 parsel (eski 220 parsel) sayılı taşınmaza yönelik davalarının kabulüne,1-)Samsun ili Çarşamba İlçesi Karamustafalı Mahallesi 113 ada 35 parsel (eski 643 parsel) ile 124 ada 1 parsel (eski 220 parsel) sayılı taşınmazların kadastro tutanaklarının boş olan malik hanelerinin aşağıdaki şekilde doldurulmasına; a)Samsun ili Çarşamba İlçesi Karamustafalı Mahallesi 124 ada 1 parsel (eski 220 parsel) sayılı taşınmazın 12927,22 metre kare yüz ölçümü ile "Kışlakiye" vasfı ile "toplamda 73728 pay kabul edilerek; 2016 payının Ahmet oğlu Kemal, 504 payının Zehra (Ali karısı), 756 payının Ali oğlu Mustafa, 756 payının Ali kızı Mücella Başdurak, 1512 payının Mustafa oğlu Osman Türkmen, 1512 payının Ahmet oğlu Durmuş Kamer, 756 payının İsmet oğlu Ahmet Türkmen, 756 payının İsmet oğlu Salih Türkmen, 378 payının Ahmet oğlu İsmet Dürümlü, 378 payının Ahmet oğlu Ramadan Dürümlü, 378 payının Ahmet oğlu Nevzat Dürümlü, 378 payının Ahmet oğlu Necat Dürümlü, 836 payının Temel oğlu Kemal Altuntaş, 836 payının Temel kızı Kezban Altuntaş, 836 payının Temel kızı Saliha Yavuz, 836 payının Temel kızı Sayma Altuntaş, 836 payının Temel oğlu Mehmet Altuntaş, 836 payının Temel oğlu Celal Altuntaş, 836 payının Temel oğlu İsmail Altuntaş, 836 payının Temel oğlu Zeki Altuntaş, 1512 payının İbrahim oğlu Mehmet Çoban, 888 payının İbrahim oğlu Mehmet Altuntaş, 352 payının Halis kızı Ayşe Altuntaş, 352 payının Salih oğlu Hasan Güner, 248 payının Temel kızı Fatma Altuntaş, 616 payının Abdullah oğlu Kamil Gürsoy, 96 payının Dursun kızı Güllü Altuntaş, 15060 payının İsmail oğlu Temel Altuntaş, 2847 payının İsmail oğlu Mustafa Altuntaş, 2847 payının İsmail oğlu İbrahim Altuntaş, 2847 payının İsmail oğlu Hasan Altuntaş, 12636 payının Osman oğlu Ali Altuntaş, 6612 payının Osman oğlu Ahmet Altuntaş, 6612 payının Osman kızı Saliha Başbuğa, 2847 payının Mahmut oğlu Turan Altuntaş, 588 payının Osman oğlu Temel Altuntaş" adlarına tespit ve tapuya kayıt ve tesciline, b)Samsun ili Çarşamba İlçesi Karamustafalı Mahallesi 113 ada 35 parsel ( eski 643 parsel) sayılı taşınmazın, Fen Bilirkişisi Musa Bolatbaş tarafından tanzim edilen 25/11/2024 Hakim Havale tarihli bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen 121951,33 metre karelik bölümünün, ilgili parselden ifrazı ile aynı ada son parsel numarası verilmek sureti ile "Kışlakiye" vasfı ile "toplamda 73728 pay kabul edilerek; 2016 payının Ahmet oğlu Kemal, 504 payının Zehra (Ali karısı), 756 payının Ali oğlu Mustafa, 756 payının Ali kızı Mücella Başdurak, 1512 payının Mustafa oğlu Osman Türkmen, 1512 payının Ahmet oğlu Durmuş Kamer, 756 payının İsmet oğlu Ahmet Türkmen, 756 payının İsmet oğlu Salih Türkmen, 378 payının Ahmet oğlu İsmet Dürümlü, 378 payının Ahmet oğlu Ramadan Dürümlü, 378 payının Ahmet oğlu Nevzat Dürümlü, 378 payının Ahmet oğlu Necat Dürümlü, 836 payının Temel oğlu Kemal Altuntaş, 836 payının Temel kızı Kezban Altuntaş, 836 payının Temel kızı Saliha Yavuz, 836 payının Temel kızı Sayma Altuntaş, 836 payının Temel oğlu Mehmet Altuntaş, 836 payının Temel oğlu Celal Altuntaş, 836 payının Temel oğlu İsmail Altuntaş, 836 payının Temel oğlu Zeki Altuntaş, 1512 payının İbrahim oğlu Mehmet Çoban, 888 payının İbrahim oğlu Mehmet Altuntaş, 352 payının Halis kızı Ayşe Altuntaş, 352 payının Salih oğlu Hasan Güner, 248 payının Temel kızı Fatma Altuntaş, 616 payının Abdullah oğlu Kamil Gürsoy, 96 payının Dursun kızı Güllü Altuntaş, 15060 payının İsmail oğlu Temel Altuntaş, 2847 payının İsmail oğlu Mustafa Altuntaş, 2847 payının İsmail oğlu İbrahim Altuntaş, 2847 payının İsmail oğlu Hasan Altuntaş, 12636 payının Osman oğlu Ali Altuntaş, 6612 payının Osman oğlu Ahmet Altuntaş, 6612 payının Osman kızı Saliha Başbuğa, 2847 payının Mahmut oğlu Turan Altuntaş, 588 payının Osman oğlu Temel Altuntaş" adlarına tespit ve tapuya kayıt ve tesciline, c)samsun ili çarşamba ilçesi karamustafalı mahallesi 113 ada 35 parsel (eski 643 parsel) sayılı taşınmazın, Fen Bilirkişisi Musa Bolatbaş tarafından tanzim edilen 25/11/2024 Hakim Havale tarihli bilirkişi raporunda B harfi ile gösterilen 495235,13 metre karelik bölüm itibariyle mera vasfı ile sınırlandırılarak özel siciline kaydedilmesine, 2-) Davacıların, "dava konusu olan 113 ada 35 parsel (eski 643 parsel) ile 124 ada 1 parsel (eski 220 parsel) arasındaki (4755,15 metre karelik bölüm) yola" yönelik talebine dair davalarının 6100 sayılı HMK'nın 114/1-c maddesi delaletiyle aynı yasanın 115/2. maddesi gereğince dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden reddi ile, 6100 sayılı HMK 20. maddesi gereğince Mahkememizin görevsizliğine, 6100 sayılı HMK'nın 20/1 maddesi gereğince; taraflardan birinin, 2023/42 Esas sayılı dosyanın kararının, kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde başvurarak, dava dosyasının sadece bu bölüme ilişkin davasının görevli ve yetkili Çarşamba Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, aksi takdirde, davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğine, 3-Fen Bilirkişisi Musa Bolatbaş tarafından tanzim edilen 25/11/2024 Hakim Havale tarihli bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına, 4-Harçlar Kanunu uyarınca karar tarihi itibariyle alınması gereken maktu 615,40TL karar ve ilam harcından başlangıçta alınan 20,00 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 595,40 TL karar ve ilam harcının müştereken ve müteselsilen davacılardan tahsili ile Hazineye irat kaydına, 5-Davacılar tarafından bozma öncesinde yapılan yargılama giderlerinin davanın kabul-red durumu göz önüne alınarak, davacılar üzerinde bırakılmasına, Bozma sonrasında davacılar tarafından karşılan; 3.030,30 TL keşif harcı, 10.000,00 TL bilirkişi ücreti, 2.000,00 TL keşif araç ücreti, 220,00 TL tebligat gideri olmak üzere toplam 15.250,30 TL yargılama giderinin, davalı kurumlar dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine, Bozma öncesi ve sonrası suç üstü ödeneğinden karşılanan 7.234,00 (82*87,00+10*10,00) TL tebligat giderinin davanın kabul-red oranı göz önünde bulundurularak, davalı kurumlar dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile Hazine'ye irat kaydına, 6-Yapılan yargılamada davacılar Adem Altuntaş, Aysel Şahin, Cahit Altuntaş, Celal Altuntaş, Cevat Altuntaş, Ergin Altunta, Ersin Altuntaş, Esma Altuntaş , Fatma Gümüş, Fitnet Altuntaş, Gülbahar Altuntaş, İsmail Altuntaş , Kemal Altuntaş , Kezban Altuntaş, Mehmet Altunta, Melek Altuntaş ,nebiye Altuntaş, Necmiye Karavuş, Nezihe Okkay, Osman Altuntaş, Saliha Yavuz, Temel Altuntaş, Turan Altunta, Zeki Altuntaş, Zeliha Güzeltepe kendilerini vekille temsil ettirdiği görülerek;açtıkları açılan davanın kabul edilen kısımları yönünden kabul sebebi ortak olduğundan, AAÜT 3. Maddesi gereğince davacılar vekili lehine tek vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği göz önüne alınarak, 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 31 maddesi gereğince vekilin sarf ettiği emek, duruşma ve keşiflere katılımı, davanın kabul- red durumu nazara alınarak, takdiren 125.000,00 TL vekalet ücretinin, davalı kurumlar dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak adı geçen davacılara verilmesine, 7-Davalılardan Maliye Hazinesi, Çarşamba Belediye Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yargılamada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, Kadastro Kanunu 31. Maddesi uyarınca vekillerin duruşmalara ve keşiflere katılımları, davanın kabul- red durumu göz önüne alınarak, ayrı ayrı olmak üzere, takdiren 2.000,00'er TL vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak, ilgili davalılara ayrı ayrı verilmesine, Davalılardan Hamdi Temiz ve Seyfeddin Ertan yargılamada kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden, Kadastro Kanunu 31. Maddesi uyarınca vekillerin duruşmalara ve keşiflere katılımlar, davanın kabul-red durumu göz önüne alınarak, ayrı ayrı olmak üzere, takdiren 3.000,00'er TL vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak, ilgili davalılara ayrı ayrı verilmesine" şeklinde karar verildiği, adı geçen davalıya gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olduğu hususu T.K.nun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.