Selda Uskan

Selda abla, kocam ilk zamanlarda kıskanırdı ama şimdi merak bile etmiyor nereye gidiyorum, nereden geliyorum... "Adamın biri arkadaşlık teklif etti" diye anlatıyorum mesela, boş gözlerle bakıp "Akşama ne yiyeceğiz" diye soruyor? Şeytan diyor ki "Kalk şunun beynini dağıt." Ama dağıtmadan önce sorayım Selda abla, bu gibi ruhsuz kocaların içine yeniden heyecan ateşi koyabilir miyiz? İmza; Zuu

ÇOK ZOR

S.U.CEVAP; Maalesef artık ağzınla kuş tutsan ilgi çekmen mümkün değil. Çünkü evlilikte eskimişliğin en acı sonucu bıkkınlık ve ilgisizlik. Hal böyle olunca kadın ve erkek sadece günlük yaşam konularıyla 'muhabbet halindeymiş' gibi görünebiliyor. Ancak şöyle şeyler dersen kocanı heyecanlandırabilirsin, o da belki; "Hayatım müjde, annemle babam artık bizde yaşayacaklarmış!"

Tabii arzu ettiğimiz heyecan böyle sanal bir durum değil, bize lazım gelen 'üzerimize titreyen, her an gözlerimizin içine bakan' o insan üstü varlık! Ama kim kaybetti ki biz bulalım... Ben örneğin, rahmetli Arda ikizler burcuydu ve beynini böyle teferruatlarla yormamak için kendini şuna inandırmıştı, "Selda bana asla ihanet etmez!"

Sonuçta Zuu'cum bundan böyle kafanda kaç kıl var sayıp kocaya anlatma, bırak o merak etsin, "Acaba başka bir erkeği beğeniyor mu, onun için yeterli miyim?"