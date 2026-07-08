CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Çenem tutulaydı!
Selda Uskan
SELDA USKAN
Tüm Yazıları

Çenem tutulaydı!

Eklenme Tarihi 08 Temmuz 2026

Selda abla, biz gençler yeni girdiğimiz iş yerinde ilişkilerimizin sınırını nasıl belirlemeliyiz, bundan söz edebilir misiniz... Ben şahsen önceki yerimde bunu başaramadım! Korkunç bir dedikodu ağına düşürüldüm ve sonuçta kovulan ben oldum. Diğerleri sütten çıkmış ak kaşık gibi seyrettiler. Oysa iyi niyetimle söylenenlere inanmıştım. Belki tek hatam bunları bir iki kişiyle paylaşmam! Sizler uzun yılların iş tecrübesine sahipsiniz. İnsan ilişkilerinin inceliklerini bilirsiniz. Biz gençler nerede hata yapıyoruz? Rumuz; Yetkisiz elemanS.

ÜÇ MAYMUN OLUN!

S.U. CEVAP; Öncelikle sigara - kahve eşliğinde yapılan dedikodunun o tatlı ve büyüleyici havasına kendimizi kaptırmayacağız. En kötüsü dinleyeceğiz ama asla 3. şahıslara gammazlamayacağız! Dediğin gibi sonra herkes kenara çekilir ortada dımdızlak sen kalırsın! Bir de unutma yeni iş yeri, eski personel demektir! Yani çete senden önce kurulmuş ve bağlılık yemini edilmiştir; "Taze eleman (hele de patronların gözdesi olmuşsa) derhal berhava edilmelidir!" Aslına bakarsan Sude'cim şu 'görmeyen duymayan konuşmayan' maymun üçlüsünü örnek alıp, "acaba biz insanoğlu neden böyle çan çan ortalardayız" diye düşünerek de doğru yolu bulabiliriz gibime geliyor... ay bilemedim böyle bir şey işte...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İlgi dileniyorum 05 Temmuz 2026 Esas olan ruhun asaleti 26 Haziran 2026 Cerrahinin yetmediği tek uzvum! 23 Haziran 2026 Seyrettikçe şükrediyorum! 20 Haziran 2026
KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN Resmi İlandır
KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Külliye’de NATO resepsiyonu: Liderleri Erdoğan çifti karşıladı | Miçotakis’e Ceddin Deden marşı Trump’la ayaküstü sohbet
Külliye'de NATO resepsiyonu
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump’ı resmi törenle karşıladı
Başkan Erdoğan Trump'ı resmi törenle karşıladı
Emekliye 35 bin TL’ye varan promosyon! Temmuz 2026’da en yüksek ödemeyi veren bankalar
Emekliye 35 bin TL’ye varan promosyon!
Memur ve emeklilere Temmuz zammı: 11,6 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak! Yeni emekliler artışlardan yararlanacak mı?
Memur ve emeklilere Temmuz zammı