Selda Uskan

Selda abla, biz gençler yeni girdiğimiz iş yerinde ilişkilerimizin sınırını nasıl belirlemeliyiz, bundan söz edebilir misiniz... Ben şahsen önceki yerimde bunu başaramadım! Korkunç bir dedikodu ağına düşürüldüm ve sonuçta kovulan ben oldum. Diğerleri sütten çıkmış ak kaşık gibi seyrettiler. Oysa iyi niyetimle söylenenlere inanmıştım. Belki tek hatam bunları bir iki kişiyle paylaşmam! Sizler uzun yılların iş tecrübesine sahipsiniz. İnsan ilişkilerinin inceliklerini bilirsiniz. Biz gençler nerede hata yapıyoruz? Rumuz; Yetkisiz elemanS.

ÜÇ MAYMUN OLUN!

S.U. CEVAP; Öncelikle sigara - kahve eşliğinde yapılan dedikodunun o tatlı ve büyüleyici havasına kendimizi kaptırmayacağız. En kötüsü dinleyeceğiz ama asla 3. şahıslara gammazlamayacağız! Dediğin gibi sonra herkes kenara çekilir ortada dımdızlak sen kalırsın! Bir de unutma yeni iş yeri, eski personel demektir! Yani çete senden önce kurulmuş ve bağlılık yemini edilmiştir; "Taze eleman (hele de patronların gözdesi olmuşsa) derhal berhava edilmelidir!" Aslına bakarsan Sude'cim şu 'görmeyen duymayan konuşmayan' maymun üçlüsünü örnek alıp, "acaba biz insanoğlu neden böyle çan çan ortalardayız" diye düşünerek de doğru yolu bulabiliriz gibime geliyor... ay bilemedim böyle bir şey işte...