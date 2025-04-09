Selda Uskan

SELDA hanım, 42 yaşında tarafsız biri olarak bakalım siz ne diyeceksiniz; Gelinim, sürekli oğlumu kötülüyor sonra da kendisine hak vermemi istiyor! Bir keresinde 'hadi hep oğlumdan yana çıkmayayım' düşüncesiyle, "Haklısın, oğlum halt etmiş" dedim, yemedi içmedi çocuğa yetiştirdi.

Sonra oğlum üstüme yürüdü, devreye babası girdi olay büyüdü, boşanmanın eşiğine geldik. Kocama göre, oğlumu uzaktan kumandayla idare ediyormuşum! Selda hanım siz de annesiniz ne yapayım, insan büyüyüp yetiştirdiği, canı gibi sevdiği tek varlığını korumak istiyor. Rumuz; Meliha



EŞİNİZ HAKLI OLABİLİR

S.U. CEVAP; Bütün kaynanalar şunu kafamıza kazıyacağız;

Gelinlerimizi de bizim gibi analar doğurdu! 'Evladı uzaktan kumandayla idare etmek' ise, onları kişiliksiz, bizleri de ukala ve çekilmez yapar unutmayalım.

Sizin durumunuzda geriye tek şık kalıyor; çocukları karşınıza alıp diyeceksiniz ki, "Meselelerinizi kendiniz çözün, benden hakemlik beklemeyin, Hiroşimalara ramak kalmış bir dünyada hayatınızı kıytırık şeylerle cehenneme çevirmeyin ve beni de kavganıza dahil edip 40 yıllık kocadan etmeyin" deyin.