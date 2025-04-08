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Sivilce sorunu

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 8 Nisan 2025

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SELDA abla, en dobra kadın sensin, biliyorum bana da en doğrusunu söyleyeceksin.
Sorunum, sivilcelerle dolu yüzüm! Her şeyi denedim geçmiyor.
Bu yüzden hiç sevgilim olmadı. Mahallemizde bir arkadaşımın ablası var. İki kardeş yaşıyorlar.
Kardeşine bakmak için evlenmiyor.
Evleri biz gençlerin mekanı gibi. Kendisine uzun yıllardır sevgi besliyorum.
Bu arada sosyal medyada bir kızla yakınlık kurdum, 'Tanışalım' diyor, çopur cildim yüzünden cesaret edemiyorum. Selda abla beni bu halimle sevecek bir kız varsa yazsın sana, artık şu yalnızlığım sona ersin.
Rumuz; Kemal Ç.

BİR AN ÖNCE PARA KAZANMAYA BAK
S.U. CEVAP; Fiziki kusurları örten iki şey bilirim; para veya engin bir bilgi birikimi. Tabii her ikisi de kadınına göre değişir.
Demek ki n'apıyoruz?
Bu köşelerde vakit kaybetmeyip, hemen işe koyuluyoruz.

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