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Doğu ve Güneydoğu'da hissedilen deprem! Diyarbakır ve çevre iller sallandı

Doğu ve Güneydoğu'da hissedilen deprem! Diyarbakır ve çevre iller sallandı

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerde sarsıntı meydana geldi. Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere çevre vilayetlerde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar açık alanlara çıktı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesinin yapacağı resmi değerlendirmeler takip ediliyor. İlk belirlemelere göre bölgede saha tarama çalışmaları sürüyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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