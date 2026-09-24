Başkan Erdoğan Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması’nda konuştu

Antalya'da "Sokaklar güvende" operasyonu! Çirkinler ve Daltonlar bağlantılı 5 kişi gözaltında

Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması! Eski başkanlar Sungur ve Türkyılmaz dahil 31 gözaltı

Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması! Eski başkanlar Sungur ve Türkyılmaz dahil 31 gözaltı