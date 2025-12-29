PODCAST CANLI YAYIN
Selda Uskan

Güzellik mi, kültür mü?

Eklenme Tarihi 29 Aralık 2025

Selda abla, eski bir dergi geçti elime içinde Ebru Gündeş'le yapılan röportaj var... Verdiği cevaplar tam da benim 'şu an yaşadığım yol ayrımımı' anlatıyor. Sanatçı diyor ki; "Tüm dünya klasiklerini aldım. Altyapıyı doldurmak lazım. 10 yıl sonra bu kadının zehir zemberek olmasını istiyorum. Sadece arabesk kültür bir kadın olarak kalmak istemiyorum. Üniversiteye de gideceğim. Boş geldim, boş gitmeyeceğim. 40 yaşıma gelmeden bu işi bitirmek istiyorum." Şimdi Selda abla, Ebru hanımın şu andaki yaşantısına bakarsak üniversite vakit kaybı değil mi? 19 yaşındayım, annem oku diyor, ben sesimi ve güzelliğimle zengin olmak istiyorum. Rumuz; Rümeyss

S.U. CEVAP; Bilgili olmak önemli bir haslettir ama Ebru Gündeş'in bu günlerine bakınca insanın, "Bilgiyi filan bırak abla başkaları öğrensin" diyesi geliyor. Sana gelince Rümeysa'cım şayet sesin örnek aldığın sanatçımız kadar güçlüyse, bizleri kendinden mahrum etme... Zaten 'kültür' dediğin de 'biriktirilmiş ahlak ve hayat değerleridir' ki hepimizde az buçuk vardır. Şükür Rabbime.

