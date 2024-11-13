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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 13 Kasım 2024

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Sevdanın en saf hali

SELDA abla, nihayet 18 yaşıma bastım. Ve ilk kez ciddi bir aşkın kollarındayım. Şimdi ilk işim kulüp kurmak. Büyükler farkında değil ama biz gençler aşık olmadan yaşıyoruz. Hepimiz sanal dünyada, elimizde cep telefonları alık alık dolanıyoruz. Kendilerine buradan çağırı yapıyorum; Başından sevda geçmeyen adam olgunlaşamaz. Ve adam yerine konmaz. Rumuz: Lover man

KULÜP İŞİ ZOR
S.U. CEVAP; Dediğin gibi kentlerde yaşayanların ilişki anlayışı, 'sosyal medyada Sude Naz'ları kollama' ile sınırlı kalabilir ama güzel Anadolu'muz, özellikle kırsalda gençlerimiz yürekten sevmeyi çok iyi biliyor Allah'tan. Biraz arabesk tavırla; Fedakarlığın dibine vurup, sevdiceği için ölümü göze alıyorlar. Yani yürekleri bir adım daha ileri gidiyor, sevdanın en saf haliyle çarpıyor. Sana dönersek, şu konuda uyarırım; kuracağın 'aşk kulübü' ileride çapkınların mesaisi için adres teşkil edebilir.

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