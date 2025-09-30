Selda Uskan

Selda abla, 19 yaşında yeni evliyim. Sorunum, kocamın eski karısı.

Uzaktan akraba olduklarından mecburen görüşüyoruz. Daha doğrusu kadın eşimle bir araya gelmek için fırsatlar yaratıyor. Kayınvalidem de "İyi kızdır, içinde kötülük yoktur" diyor ama bu ikisi hep eski günlerden söz ediyorlar.

Geçen gece ne dese beğenirsiniz, "Hatırlar mısın Haluk yeni evlenmiştik, sen yatak odamıza giren baykuşu yakalamaya çalışırken pencereden düşmüştün, ne komik di, mi hah hah hah!" Siz olsanız ne yaparsınız Selda abla?

İmza; Hande

NELER YAPMAZDIM

S.U. CEVAP; Ben de Arda abinizle yeni evliydim, eski sevgili Sezer Güvenirgil aynısını yapmıştı. Seninki gibi kahkahalar atarak demişti ki, "Arda'cım hatırlıyor musun, ben sahne şovu için saçlarımı sıfıra vurdurmuştum...

Sen gece geç gelmiş beni o karanlıkta tanımamış, çığlık atmıştın!". Hande'cim şimdiki aklım olsa, "Aman Sezer abla n'apmışın, saçlar gidince o koca ağzın iyice ortaya çıkmıştır" derdim ama senin gibi saf olduğumdan sadece susmuştum. Sen sakın kendini tutma, ağzına ne geliyorsa söyle. Benim de öcümü al.