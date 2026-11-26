SELDA abla üç aylık nişanlı bir erkeğim ve nişanlım alışveriş yaparken kendini kaybediyor! Mesela sesleniyorsun, o elindeki poşetleri bağrına basmış "Nereden tanıyorum ben bu adamı" dercesine boş gözlerle bakıyor. Yemin ederim o an beni çıkaramıyor! İşin maddi yönü de var tabi, şimdilik baba parası harcıyor ama evlenince ne olacak? Abla resmen korkuyorum. Kadınlar neden böyle alışveriş manyağı? Düzelirler mi? Yoksa vay halime abla... Rumuz; MD

ÇOCUK HIZINI KESEBİLİR

S.U. CEVAP; Nişanlının 'alışveriş manyaklığı' dozunu bilememekle beraber çok üzerine gitme derim. Çünkü biz kadınlar için 'mutsuzluk diye bir şey yoktur, az ayakkabı vardır!' Grubumuzun en uç noktasını ise, beğendikleri erkekler karşısında "Mutlaka benim olmalı" diyerek ortalığı ayağa kaldıran hemcinslerimiz oluşturur ki Allah vermeye...

Peki siz erkekler cenahında tüketim toplumunun ferdi olarak hiç mi gözü dönük yok? Yahu aynı tişörtten 9 renk birden alıyor, doyamıyorsunuz. Yani bu 'suçu' sadece kızlara yüklemeyelim. Neticede moral bozukluğuna (ya da duygusal açlığa) en iyi gelen etkinlik alışverişmiş! İşin sevindirici yanı bu kızların hepsi sonunda bir şekilde yola geliyorlar. Hele çocuğu doğur ayağına don almıyorsun.