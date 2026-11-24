SELDA hanım sizi severek ve beğenerek takip ediyorum. Ele aldığınız konuları çok önemsiyorum. Bizim başımıza gelmese de mutlaka çevremizde birileri yaşamış oluyor. Mesela 'zengin yaşlı kadınla – fakir gencin' mantık dışı ilişkisi! Müge Anlı'da kadıncağızın biri, varını yoğunu dolandıran genç sevgiliyi iki gözü iki çeşme anlatıyor.

Geçen gün de benzeri Esra Erol'da vardı ama bu kez ağlayan erkek tarafıydı. Genç adam kadının kendisine iş yeri açtığını ve onun parasıyla geçindiklerini kabul ediyordu, isyan ettiği iyiliğin 10 yıldır herkesin önünde kafasına kakılmasıydı... Nitekim pek çok izleyici bağlanıp kadına nefretlerini sundular, çocuğa da yardım eli uzattılar.

Selda hanım sizin vasıtanızla bu tip insanlara seslenmek istiyorum; Öncelikle parasıyla genç çocukların aklını çelip sonra da hakaret ederek egosunu kaşıyan (maalesef hemcinsim olan) kadınlar...

Veya torun bakma çağına gelmiş ama aşk peşine düşen yaşlı başlı hanımlar... Lütfen artık silkinip kendinize geliniz ve çocuklarımıza kötü örnek olmayınız... Rumuz: ROZA AĞZINIZA SAĞLIK

S.U.CEVAP; Roza hanımcım her sözünüzün altına imzamı atarım... Beğenileriniz için de teşekkürler. İnşallah çabalarımız boşa gitmez.