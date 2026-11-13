Selda Uskan

SELDA hanım, köşenizi beğeni ile takip eden bir okurunuzum. Toplumun ortak sorunlarını ele almanızı çok ama çok önemli buluyorum.

Benim üzerinde durmak istediğim konu ise; "İleri yaşta kadınlarımızın yaptığı hatalı evlilikler! Onlardan biri de kız kardeşim S...!

Kendisi 65 yaşında emlakçılık yapan ve ev kiralarıyla geçinen eğitimli bir kadın. Geçen sene 58 yaşında işsiz bir adama aşık oldu. Adamda öyle bir çene var ki hiçbir kadın karşı koyamaz! Nitekim evlendiler. Her türlü gideri kardeşim S. karşılamaya başladı. Adam aşkına inansın diye dükkanına da ortak etti.

Arabasını altına çekti. Ve nihayet beklenen sonuç; Bizim damat-enişte kendine genç bir sevgili buldu! Tabi bunu kardeşimize inandıramadık, "Eskiden beri kızın benimkinde gözü varmış, o gün de içkiliymiş ama aralarında bir şey olmamış!" diyerek geçiştirdi. Evden kaybolan altınlar, telefonunu kapatıp sabahlara kadar ortadan kaybolmalar ki bahanesi çok komik, 'polis çevirmede eski bir mahkumiyetinden olayı nezarethaneye atmış mış...' Selda hanımcım kardeşim aşk yüzünden onurunu kaybetti, mahallede alay konusu...

İmza; Edebiyatçı BİRAZ SABIR

S.U. CEVAP; Aşk'a engel olamayız ama şu 'sözde kocanın' foyası ortaya çıkana kadar kardeşinizin maddi gelirini güvenceye alabilirsiniz.