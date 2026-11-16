CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Eşin haklı olabilir
Selda Uskan
SELDA USKAN
Tüm Yazıları

Eşin haklı olabilir

Eklenme Tarihi 16 Kasım 2026

SELDA abla, kısa süre önce bir grup edindim. Eşim 'hepimizin birbirimizi eşit şekilde sevdiğimize' inanmıyor. "Yakında birinizin kokusu çıkar, dağılırsınız" diyor. Sizce kim haklı? İmza; Nuran 82 FARKINDA OLMAYABİLİRSİN

S.U. CEVAP; Belli ki o da benim gibi günümüz insan modelinden yola çıkarak bu kanıya varmış. Senin grup içinde de bir şeyler dönüyordur, farkında değilsindir. Mesela; içinizdeki en zengin, ya da en forslu kadına dikkat et. Büyük ihtimal alttan alta liderliğe soyunmuştur. İkinci tip ise Nuran'cım, liderin gözüne girmek için diğer kızları birbirine düşüren fare kadındır.

'Sağ kol' olur ama çok geçmeden foyası çıkar. Grubun en 'dürüst kadını' –sıkı dur- en tahammül edilemeyendir. Namus timsalidir, dedikodu filan yapmaz. Fakat bizim kızlar kahvelerini içip, tatlı tatlı birilerini çekiştirirken, o sevimsiz yan koltukta burnunu havaya dikip "Yanımda konuşmayın lütfen" dediği anda fişi çekilir. Diyeceğim Nuran'cım, eşin haklı.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Aşk onurunu yok etti 13 Kasım 2026 Yerimde olsanız ne yapardınız? 08 Kasım 2026 Bir ‘Sibel-Emir’ vakası! 04 Kasım 2026 O adam gitti, başka adam geldi 02 Kasım 2026
İdo Tatlıses’ten babası İbrahim Tatlıses hakkında olay sözler: Televizyondan öğrendim
İdo Tatlıses sessizliğini bozdu
Zenit 1-0 Trabzonspor GOL: F. Augusto
Zenit Trabzonspor karşısında öne geçti
AK Parti’den Mardinlileri hedef alan Adnan Yüksel Gürüz’e tepki: Ünvanlı faşizmi kınıyoruz! Soruşturma başlatıldı
Bunun adı ünvanlı faşizm
Emekli maaşlarına iyileştirme geliyor! Bakan Şimşek tarih verdi: Bütün emeklilere dokunulacak
"Bütün emeklilere dokunulacak"
Doğal gazda kademe limitleri artırıldı: 20 milyon abone yararlanacak! 2 bin 700 TL yerine bin 800 TL fatura
Doğal gaz faturasında 900 TL fark!