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Selda Uskan
SELDA USKAN
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Bir ‘Sibel-Emir’ vakası!

Eklenme Tarihi 04 Kasım 2026

SELDA abla lütfen şu anneme biraz nasihat edebilir misiniz? Baştan anlatayım; Annem 18 yaşındayken kendinden 22 yaş büyük babamla evleniyor. Abim (şu anda 38 yaşında) ve ben (36 yaşımdayım) doğuyoruz. Babamın hali vakti yerinde, annemi bolluk içinde yaşatıyor. Tek şey hariç, AŞK!

Nurlar içinde yatsın babam anneme hatırı sayılır miras bıraktı. Annem bu kez hayatı boyunca tatmadığı aşk'ın peşine düştü. Arayan Mevla'sını da bulurmuş belasını da, annem sonunda (Sibel Can- Emir Sarıgül misali) belasını buldu. Adam abimle yaşıt. Karanlık işler çeviren biri... Senet sepet yüzünden içeride yatmış. Bu arada annemi şirketine ortak etmiş!


Borç adı altında para filan almış. Abim çıldırdı fakat annemi ayırmak ne mümkün! Selda abla korkuyoruz, adamın foyası yakında ortaya çıkacak ve annemi de tutuklayacaklar! Yorumunuzu kendisine de okuyacağım. Rumuz; Şebo


PARAVAN KADINLAR
S.U. CEVAP; Maalesef toplumumuzda 'iş insanı' adı altında vitrinleri düzgün arkası karanlık adamlardan oluşan bir güruh türedi. Bunlar kendilerine paravan olarak da annen, Sibel Can (Rıza Zarrab-Ebru Gündeş) gibi güvenilir ve saygın kadınları seçiyorlar.

Temennimiz son olaylar ders olur da, başta anneniz olmak üzere kadınlarımız bu tuzak evliliklerden uzak dururlar.

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