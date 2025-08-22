Selda Uskan

PODCAST CANLI YAYIN
Eklenme Tarihi 22 Ağustos 2025

Selda abla selam! Ben el emeğimi satmaya çalışan bir kadınım. İki yıl dikiş-nakış kursuna gittim. Eltimin de abiye dikim atölyesi var. Kendisi, yabancı markaları kopyalayıp dünya parasına satıyor. Kaynanamın gözbebeği. Ben ise bin bir emekle yaptığım tasarımlarımı satacak insan bulamıyorum.
Büyük haksızlık değil mi sizce? Biz Türk milleti neden ille bir markanın peşine düşüyoruz abla?

Rumuz; Nimet Seval T.

DEĞER KATTIĞINA İNANIYORUZ

S.U. CEVAP; Aslında marka giyebilmek biraz maddiyata dayanıyor. Ama üzerindeki nal kadar logoyu çevrenin gözüne gözüne sokuyorsak görgüsüzlük yapıyoruzdur. Yıllar önce ben de senin gibi Anadolu yazmalarından ceketler yapıp Müjde, Sezen, Nükhet, Yıldız Kenter gibi sanatçılarımıza satardım.

Zevkle giyerlerdi. Gel gelelim aynı ceket, Adanalı bir ailenin annesinin huzurunu kaçırmıştı! Sonradan düşündüm, bu hanımefendi 'Fransız markaları giyerek' köylü kimliğini unutmaya çalışırken ben kalkıp kadının önüne dallı güllü yazmadan ceketler koymuşum. Ayıp etmişim tabii. Önerim, aynı hataya düşme, müşteri profilini çok iyi araştır.

