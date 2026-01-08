Fransız yıldız Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak
Lazio ile Guendouzi için 30 milyon Euro’ya el sıkışıldı. Bugün İstanbul’a gelecek olan Fransız yıldız Süper Kupa maçında kadroda yer alacak.
Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı- Lacivertliler, 26 yaşındaki Fransız orta sahanın transferini sonuçlandırdı. Fenerbahçe, Guendouzi transferi için Lazio ile 28 milyon Euro garanti ücret artı 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştı. Lazio'da yıllık 2,5 milyon Euro kazanan Guendouzi, Fenerbahçe ile yıllık 4 milyon Euro ve başarı primleri üzerinden anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcu ile 4,5 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor.
TEDESCO ÇOK İSTEDİ
Takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaşan tecrübeli oyuncu bugün İstanbul'da olacak. Guendouzi Süper Kupa maçında kadroda yer alacak. Domenico Tedesco'nun özellikle alınmasını istediği Guendouzi, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak. Daha önce rekor Kerem Aktürkoğlu'ndaydı...
KEREM'İ SOLLADI
Sarı-lacivertliler Aktürkoğlu için Benfica'ya 22.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Fenerbahçe tarihin en pahalı 3. transferi ise 19.5 milyon Euro ile Sevilla'dan Sarı- Lacivertliler'e geçen Faslı golcü Youssef En Nesyri.