Selda Uskan

Selda abla, her gün ekranlarda yayınlanan 'yemek programlarından' söz etmek istiyorum. Biz 4 kardeşiz ve bir tek annem çalışıyor, devletin yardımlarıyla karnımız doyuyor. Kardeşlerim her gün aç karnına, o masadaki yemeklerin yarışmacılar tarafından nasıl didik didik edildiğini yutkunarak izliyor. Ayrıca yarışmacıların sergiledikleri samimiyetsiz, hakkaniyetsiz, kavgacı halleri de kötü örnek. Bir de "Ağız tadıma uymadı" lafı var biliyorsun... Ona da içimden "Hay ben senin o ağzına da, tadına da..." demek geliyor ama aile terbiyesi almışım, lafı içimden söylüyorum. Okurlarınız kusura bakmasın Selda abla, bizim gibiler kuru ekmek bulamazken, önlerine konan et yemeğine kusar gibi bakıp, "Ben bunu yemem" diyen yarışmacıya insan başka bir şey diyemiyor... Rumuz; Elifname

HAKLISIN ELİF'CİM

S.U. CEVAP; Hem de yerden göğe kadar haklısın! Ama işin bir de şu tarafına bak; Bu programlar sıradan bir yarışma olmaktan çıkıp, 'her kesimden insan profilini tahlil etmemize hizmet eden' sıkı bir sosyal derse dönüştü. Galiba izlenmedeki başarısı da bu yüzden...