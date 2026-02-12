Eğitime fırtına ve kuvvetli yağış engeli: Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde okullar tatil

Muğla'nın kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli seviyeye ulaşabileceği değerlendiriliyor.

İzmir, Aydın, Muğla illeri ile Manisa ve Balıkesir'in batı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi genelinde bazı bölgelerde metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşeceğini öngördü.

12 Şubat Perşembe günü yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iki ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, 12 Şubat Perşembe günü için yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği ifade edildi. Olası riskleri en aza indirmek amacıyla her iki ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime geçici olarak ara verildiği bildirildi.

TÜM EĞİTİM KURUMLARINI KAPSIYOR

Alınan karar kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ile çeşitli kurs merkezlerinde de faaliyetlere bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Bodrum ve Milas’ta eğitime ara verilmesi kararı öğrenci ve velilere duyuruldu.

EGE BÖLGESİ İÇİN SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Meteoroloji verilerine göre bölgede yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de; İzmir, Aydın ve Muğla illeri ile Manisa ve Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya'nın batı ilçelerinde de benzer şekilde etkili yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Olası sel ve su baskınlarına karşı altyapı ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

KIYI KESİMLERİ İÇİN HORTUM VE DOLU RİSKİ

Özellikle Muğla'nın kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli seviyeye ulaşabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların resmi kurumların yapacağı duyuruları takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları istendi.