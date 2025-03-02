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Kendini üstün görüyor

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 2 Mart 2025

SELDA abla, öyle bir adama aşık oldum ki, hem kötü huylu hem çirkin ama kopamıyorum.
Çünkü tatlı dilli. Küfür, yobazlık, dayak hepsi var.
"Yedirip içiriyorum, benden daha iyisi nasıl olacak" diyor. Gerçekten nasıl olacak abla...
Rumuz; IŞIK

MÜKEMMEL ERKEK TARİFİ
S.U.CEVAP; Başta vicdan olmak üzere, merhametli ve yardımsever iyi bir yüreği olacak. Ailesine bağlı-ana baba kıymeti bilen... Hayvan ve doğa aşığı... Bilumum kültürden nasibini almış-bilgili ama bunları insanın gözüne sokmayan... Mütevazı...
Geniş perspektifli bir 'hayata bakış açısı'...
Sorumluluk duygusu...
Çalışkan-üretken...
Bildiğini çevresine sabırla öğreten...
Kanunlara saygılı ülkesini seven...
Dedikodu yapmayan yapanı susturan...
Pişmanlık duygusu olan-gerektiğinde yüzü kızarabilen-şımarmayan- Edepli... En önemlisi her konuda İZAN sahibi...
Aydın fikirli-medeni...
Ve dillere destan bir ahlak... Işık'cım bu anlattıklarımın en az on tanesi senin nişanlıda varsa, kimse kapmadan hemen bas nikahı. Amma "Yok abla ne gezer olsa olsa 3 maddesi anca vardır" diyorsan bir kilit al, evinin kapısına mı asarsın yoksa başka bir yerine mi bilmem, bu adamdan uzak dur.

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