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Eros’u yanlış biliyorsunuz!

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 26 Şubat 2025

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SESLİ DİNLE

SELDA hanım tarzım olmamanıza rağmen sizi takip ederim ve bazı fikirlerinizi değerli bulurum.
Kızmazsanız sizi bugün eleştireceğim.
Çünkü köşenizde 'aşk tanrısı Eros'u gençlere yanlış anlattınız. Eros belirttiğiniz gibi çocuk bedeninde yaratılmamış tam tersi yetişkin bir erkek. Göbeği yok, hatta adaleli bir vücuda sahip. Hatırlatmak istedim.
Rumuz; Can C.

SAVUNMAM AŞAĞIDADIR
S.U. CEVAP; Bugünlerde tek derdi Eros'un şekli şemali olan şanslı okurum, Allah size başka zeval vermesin. Ama lütfen beni de yabana atmayınız; Öncelikle hayatım boyunca yaşadığım iki büyük aşk sonrası kendisini yakinen tanırım.
Ayrıca Tatbiki Güzel Sanatlar Akademi'sinde 5 yıl sanat tarihi dersi gördüm ve mitolojideki tanrılar dahil tümünün kıvrımlarına aşinayım, affedersiniz. Ama artık yaşım gereği bilumum adale cazibesini yitirdiğinden olacak bana sevimli gelen tek Eros, çizgi karakteri ve minik heykelcikleri... Belki de daha masum bir aşkı temsil ettiği içindir... ki kadın-erkek arasında en müthiş ve en anlamlı sevgi biçimi.

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