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Selda Uskan
SELDA USKAN
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Pişmanım

Eklenme Tarihi 14 Eylül 2026

SELDA abla 24 yaşında sanayide motor ustası olarak çalışıyorum. Her öğlen gittiğim lokantanın kasasında duran kızla iki yıl flört ettik. O evlenmek istediği için (ben de yanaşmadığım için) aramıza soğukluk girdi ben kızı bırakıp başka birileriyle çıkmaya başladım.

Ama bir de duyarım ki benim kız sözlenmiş! O anda kafama dank etti, ben onsuz yapamam ki abla! Mesaj attım, "O herifi bırak gel yarın nikah kıyacağım" diye... Olumsuz cevap vermediği için ümitlendim... Gerçekten dönsün nikahı basacağım. O günden beri kıskançlık krizi geçiriyorum.
Düşünsene benim kadınım şu anda başka kollarda! Rumuz; Bir-ol

KABUL EDEBİLECEK MİSİN

S.U.CEVAP; Öncelikle iç sesini dinlemeni öneririm; 'o herif' dediğin kızın sözlüsü aranızda olacak mı? Bak kıskancım diyorsun, ikisinin yakınlaşma ihtimali her aklına geldiğinde ya öfkeni kızdan çıkarırsan? Neticede küçük bir çevrede yaşıyorsunuz, "Birol'da da ne mide varmış" gibi ağır ithamlar da kulağına gelebilir... Ama dersen ki, "Bütün söylentilere göğsümü gerer, 'karım benim yüzümden sözlendi suçlu benim' der ilişkime sahip çıkarım..." O zaman mesele yok Birol'cum, kız da kabul ederse hemen evlenin.

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