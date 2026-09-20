Tamer Kahveci'nin yer göstermesiyle bulundu: Kayıp Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos günü yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ayşegül Yaşar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Tamer Kahveci, Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemi gerçekleştirdi. Şüphelinin gösterdiği adreste yapılan kazı çalışmalarında toprağa gömülü Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni çıkarıldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel