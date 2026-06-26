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Selda Uskan
SELDA USKAN
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Esas olan ruhun asaleti

Eklenme Tarihi 26 Haziran 2026

Selda abla hep dersiniz ya, "Köklü aileler mal varlığını ya 'Fatih yangınında' kaybetmiştir ya da her ailede mutlaka var olan 'o adı batası hovarda dayı' yemiştir!"

Yıllar önce dedemlerin başına ikisi birden gelmiş; sonuçta sararmış bol fotoğraf ama boş bir cüzdanla kalakalmışlar. Ama dedem yılmamış o yoksul haliyle nineme talip olmuş... Ve dillere destan bir hayat geçirmişler... "Ben diyeyim evliyazade, siz deyin padişah efendimiz, o kadar şahane adamdı!" diye anlatıp durmuş.

Peki sorun bakalım ben bunları niye anlatıyorum;
Evliliğimin birinci haftasında şunu anladım ki; "İnsan mutlaka görgülü ailenin evladıyla evlenmeli, sonradan zengin olan görgüsüz ailenin oğlunun yanından bile geçmemeli!"

Yuva kurmak isteyen ve 'Ben ailesi ile evlenmiyorum ki' diyerek en önemli noktayı görmezden gelen kızların kulağına küpe olsun, sorup soruşturmadan adamları hayatınıza almayın arkadaşlar! Rumuz; Yeni gelin

NE KADAR HAKLISIN
S.U.CEVAP; 100 yıl önce gerçekten Fatih'te konaklarda yaşamış ve mal varlığını yangında kaybetmiş bir aile tanımıştım. Draman'da sıvasız bir apartmanda saray esintisi yaratılabileceğine de ilk kez onlarda tanık olmuştum.
Bu arada kırsal kesimden de şahane aileler çıkabildiği notunu şuraya iliştireyim...

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