Eşin haklı olabilir

Selda Uskan

SELDA USKAN

Eklenme Tarihi 28 Ekim 2025

Selda abla, kısa süre önce bir grup edindim. Eşim 'hepimizin birbirimizi eşit şekilde sevdiğimize' inanmıyor. "Yakında birinizin kokusu çıkar, dağılırsınız" diyor. Sizce kim haklı? İmza; Nuran 82 FARKINDA OLMAYABİLİRSİN

S.U. CEVAP

Belli ki o da benim gibi günümüz insan modelinden yola çıkarak bu kanıya varmış. Senin grup içinde de bir şeyler dönüyordur, farkında değilsindir. Mesela; içinizdeki en zengin, ya da en forslu kadına dikkat et. Büyük ihtimal alttan alta liderliğe soyunmuştur. İkinci tip ise Nuran'cım, liderin gözüne girmek için diğer kızları birbirine düşüren fare kadındır. 'Sağ kol' olur ama çok geçmeden foyası çıkar. Grubun en 'dürüst kadını' –sıkı dur- en tahammül edilemeyendir. Namus timsalidir, dedikodu filan yapmaz. Fakat bizim kızlar kahvelerini içip, tatlı tatlı birilerini çekiştirirken, o sevimsiz yan koltukta burnunu havaya dikip "Yanımda konuşmayın lütfen" dediği anda fişi çekilir. Diyeceğim Nuran'cım, eşin haklı.

