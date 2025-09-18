Selda Uskan

SON DAKİKA
Erkekler neden soğur

18 Eylül 2025

SELDA abla, kocam beni kız kardeşi gibi görüyormuş! Sadece sarhoşken kadın olduğumu hatırlıyor. Oysa "Aşkından ölüyorum" diyerek eğitimimi yarım bıraktırmıştı. Kendisi kıytırık bir şirket çalışanıydı, sonradan miras filan derken cebi para gördü. Televizyonda Hakan Sabancı "İlişkiler bitebilir" diyor, benim ki de "Bu kadın milleti neden adamların yakalarına yapışıp bırakmıyorlar yaaa" diye de yorumlar yapıyor... Abla çıldıracağım, bir şey söyle...
Rumuz; Firuze

KENDİNE YATIRIM YAP
S.U. CEVAP; Firuze'cim kocana ve türevlerine söylüyorum; Şayet Sakıp Sabancı'nın yolu İstanbul'a düşmeyip memleketinde kalaydı, Hakan evladımız orta büyüklükte bir holdingin varisi olarak ancak Adana eşrafından kızlarla flört ediyor olurdu. Yani Hande'yi rüyasında bile göremezdi. Firuze'ciğim demek ki insanoğlunun ihtiyacı olan şey paraymış! Bunun tek yolu var; Boşanmayı bir süre unut. Önce dışarıdan lise ve üniversiteyi bitir, mesleğini eline al, hatta güzel bir iş bul ve sonra kocanın karşısına geçip, "Şekerim seni terk ediyorum ananın evine kadar yolun var" de...

