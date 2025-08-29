Selda Uskan

Selda abla, ben görücü usulü nişanlandım. Ama burçlarımıza göre sakıncalı görünüyoruz. Bu arada kayınvalidem hemen çocuk istiyor. Ama anladığım kadarıyla eğitimi konusunda bir hayli sorun yaşayacağız. Diğer torunlarını yetiştirme şekline bakıyorum, bana ve aileme hiç uygun değil. Diğer yandan diyorum ki, 'Kocam belki kendi evladımıza farklı yaklaşır'. Ne dersiniz?

Rumuz; Semiha Esra

ÖNCE KENDİ UYUMUNUZ

S.U.CEVAP; Bence çocuklarımızın hamurunu yoğurmadan önce anne- baba olarak aramızdaki uyumu sorgulamalıyız. Örneğin ben ve Arda abiniz, aynı burçlara göre yan yana gelmemesi gereken tiplerdik ama biz kalkıp evlenmişiz; "Oğlum yarın okul var gidip yat" diyen başöğretmen Oğlak'a karşı, "Bırak çocuğu uykusu gelince yatar" diyen özgürlük aşığı İkizler...

Bu yüzden oğlumuzun -şimdi örnek evlat- erken dönemleri bizi hayli uğraştırmıştı... Sonuç; kocaya varırken, "Çiçeklerden hangisini seversin, yemeklerden en beğendiğin" gibi teferruat yerine, aradaki sağlam ilişkinin temelini oluşturacak, "Çocuk eğitimi konusunda ne düşündüğü" sorgulanmalı...